Ермака отправили в платную камеру СИЗО, поскольку он не внес залог

Москва15 мая Вести.Залог за бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака не внесен, поэтому Ермак проведет ночь в платной камере СИЗО, сообщает ТАСС.

Журналист Михаил Ткач в своем Telegram-канале уточнил, что размер залога составляет $3,1 млн, но внесены лишь $329 тыс. Офис Зеленского подключил для решения этого вопроса весь административный ресурс, но никто не захотел подставлять себя, отметил Ткач.

В свою очередь адвокат Ермака Игорь Фомин заявил, что лично оплатил камеру для своего клиента. По словам Фомина, сбор средств на залог продолжается.

У меня есть информация, что люди перечисляют деньги. Но я не знаю, поступили ли они и зачислены. Я надеюсь, что хотя бы 50% этой суммы уже есть. Но у меня нет копий платежных поручений, чтобы я мог сказать это достоверно приводит ТАСС слова Фомина

Между тем глава думского комитета по контролю Олег Морозов заявил в беседе с ИС "Вести", что молчание Зеленского после задержания Ермака приведет к политической катастрофе.

По мнению Морозова, Зеленский растерян и не знает, как выбираться из сложившегося положения. Глава киевского режима боится, что следующий шаг окажется для него смертельным в политическом смысле.

Ермаку предъявили обвинение в хищении денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Заседание суда по избранию Ермаку меры пресечения длилось два дня - с 11 по 13 мая.

Суд огласил решение - взять Ермака под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 140 млн гривен ($3,1 млн) - только утром в четверг, 14 мая.

Ермак заявил, что у него нет такой суммы, и добавил, что рассчитывает на помощь друзей и знакомых.