Ермак заявил, что у него нет денег на внесение залога для выхода на свободу

Москва14 мая Вести.Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него нет денег, чтобы внести залог в размере 140 млн гривен (больше 236 млн рублей) и выйти из СИЗО. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с журналистами в зале суда.

У меня нет таких денег. Будем говорить. Я к этому не готовился. Я думаю, что есть достаточно знакомых, друзей. Надеюсь, они смогут помочь ответил Ермак на вопросы журналистов о том, будет ли он вносить залог

Кроме того, экс-чиновник сказал, что вещи для пребывания в следственном изоляторе ему привезут, и подчеркнул, что это будет "самое необходимое".

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения для Ермака по делу по делу о легализации 460 млн гривен. Его отправили под стражу на 60 дней с возможностью выхода под залог в 140 млн гривен (более 236 млн рублей).