Украинский депутат Железняк: залог за Ермака внесут уже сегодня

Депутат Рады ожидает, что за арестованного Ермака внесут залог уже сегодня Украинский депутат Железняк: залог за Ермака внесут уже сегодня

Москва14 мая Вести.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что представители юридических кругов "уже сегодня" внесут крупный залог за арестованного экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

В четверг суд арестовал Ермака на 60 дней, установив залог за выход из СИЗО в 140 млн гривен (больше 236 млн рублей).

По моей информации, залог за Ермака внесут уже сегодня указал депутат в своем Telegram-канале

Он добавил, что часть денег на несколько дней могут заблокировать службы финансового контроля банков.

Как отметил Железняк, источником денег станут "разные представители из юридических кругов".

Сам Ермак говорил, что денег на внесение залога у него нет, но отмечал, что надеется на помощь друзей.