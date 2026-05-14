Москва14 мая Вести.Молчание главы киевского режима Владимира Зеленского после задержания бывшего главы его офиса Андрея Ермака приведет к политической катастрофе. Такое мнение ИС "Вести" высказал председатель думского комитета по контролю, профессор Олег Морозов.

Молчание Зеленского — это нечто потрясающее с точки зрения политики. Бывают ошибки в политике, а бывают ошибки, которые ведут к политической катастрофе. Зеленский был просто обязан в этой ситуации что-то сказать. Что угодно - сдать Ермака, сказать, что он ничего про это не знал. Или сказать, что он будет грудью стоять за этого человека, потому что тот чист, как агнец, нужен Украине, и поэтому он готов весь свой президентский ресурс потратить на его защиту. Молчание означает только одно: человек по фамилии Зеленский абсолютно растерян. Он не знает, как из ситуации выбираться и думает о том, что следующий шаг будет для него, возможно, летальным в политическом смысле и тяжелым