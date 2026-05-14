Российские силовики сообщили, что на Украине за Ермака начали вносить залог Российские силовики: за экс-главу офиса Зеленского Ермака начали вносить залог

Москва14 мая Вести.Люди, связанные с бывшим главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, начали публично сообщать о том, что вносят за него залог. Об этом сообщил РИА Новости представитель в российских силовых структурах.

"Кошельки" бывшего главы офиса украинского президента без стеснения начали сообщать о внесении залога за своего шефа сказал он

Собеседник агентства уточнил, что первой залог внесла член набсовета "Укрнафты" и Ощадбанка Роза Тапанова. Она заплатила за Ермака 8 млн гривен.

Андрей Ермак обвиняется в отмывании 460 млн гривен на строительстве элитного коттеджного поселка в пригороде Киева. Утром 14 мая суд украинской столицы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью выхода под залог в размере 140 млн гривен (более 236 млн рублей). Фигурант заявил, что у него нет таких денег, и выразил надежду на то, что выплатить их ему помогут друзья.