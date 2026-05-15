Москва15 мая Вести.Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак знает слишком много о вовлечении иностранных чиновников и политиков в коррупционные схемы на Украине, этим могут воспользоваться США. Такое мнение выразил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), основатель проекта "UkrLeaks" Василий Прозоров в интервью ИС "Вести".

По словам Прозорова, антикоррупционные органы на Украине контролируются США. Штаты могут использовать арест Ермака как возможность получить от него ценную информацию и "компромат на половину руководства Евросоюза и Демократической партии США", считает он.

Ермак — это информационная бомба. Это человек, который знает очень много. И дело здесь не в коррупции внутри Украины, на мой взгляд. А дело в том, что он знает очень много о вовлечении иностранных граждан, чиновников Евросоюза, представителей Демократической партии США в коррупционные схемы на Украине. И это знание дорого стоит… Он посидит несколько дней, если попадет в камеру, и за то, чтобы выйти оттуда, расскажет все отметил Прозоров

Ранее сообщалось, что за арестованного бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака внесли полную сумму залога для выхода из СИЗО. 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил Ермака под стражу на 60 дней с возможностью выхода под залог в 140 млн гривен (более 236 млн рублей). Его обвиняют в отмывании денег при строительстве элитных коттеджей в Киевской области.