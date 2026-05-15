Москва15 мая Вести.Глава киевского режима выстроил на Украине удобную для западных чиновников схему заработка, поэтому они не заинтересованы в том, чтобы убирать его с должности. Такое мнение выразил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), основатель проекта "UkrLeaks" Василий Прозоров в интервью ИС "Вести".

По словам Прозорова, внешние игроки зарабатывают на украинском конфликте "колоссальные деньги, миллиарды". Поэтому они будут держаться за Владимира Зеленского до конца, считает он.

Зеленский удобен, он выстроил вертикаль зарабатывания денег, которой занимаются в том числе масса людей на Западе. Он им выгоден. Он, грубо говоря, наемный коммерческий директор предприятия, которое приносит колоссальную прибыль. Сменив его, предприятие перестанет приносить прибыль, а то и вообще может быть остановится сказал экс-сотрудник СБУ

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский назначен на роль нового фюрера в Европе.