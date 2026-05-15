Экс-сотрудник СБУ Прозоров: все "кланы" на Украине связаны с внешними игроками

Москва15 мая Вести.Столкновение политических сил внутри Украины – отголоски борьбы, которую на самом деле ведут западные страны. Такое мнение выразил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), основатель проекта "UkrLeaks" Василий Прозоров в интервью ИС "Вести".

Прозоров считает, что все "кланы" на Украине так или иначе завязаны на внешних управленцах, будь то демпартия США, лейбористы Великобритании или руководство Евросоюза.

Внутригосударственная борьба, грызня внутри Украины – это все равно отголоски борьбы, которая идет за право влиять целиком на Украину, которая идет на Западе. То есть это все проекция противостояния серьезных игроков Евросоюза, Лондона, Вашингтона. Поэтому никакого самостоятельного действия против Зеленского внутри Украины, я не верю в это сказал экс-сотрудник СБУ

Василий Прозоров также сравнил Владимира Зеленского с директором прибыльного предприятия, на котором западные элиты зарабатывают "колоссальные деньги, миллиарды".