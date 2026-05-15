Лавров считает, что Зеленский в Европе назначен новым фюрером Сергей Лавров: Зеленский назначен на роль нового фюрера в Европе

Москва15 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский назначен на роль нового фюрера в Европе. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции по итогам заседаний глав МИД БРИКС в Нью-Дели.

Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе​​​. На роль фюрера сейчас назначен Зеленский. Под его как бы эгидой новое объединение европейцев при инициативной и главной роли Германии все осуществляется заявил министр

Сергей Лавров также назвал эту тенденцию тревожной, но отметил, что "тревога компенсируется тем, что мы знаем, чем эти истории заканчивались".

По его словам, заявления европейских чиновников о необходимости диалога с Россией нельзя воспринимать всерьез после их неоднократных высказываний о "необходимости нанесения России стратегического поражения".

Как отметил министр, в Европе "вдруг очнулись", что когда-то им придется налаживать диалог с Москвой, но при этом заявляют, что темы для этого диалога будут выбирать они.