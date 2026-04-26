Москва26 апрВести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский хочет возглавить новое европейское военное образование. Такое мнение в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Дипломат, говоря о решениях Зеленского, вспомнил басню "Слон и Моська" Ивана Крылова.
Я тоже поражаюсь, но при всех фактах, которые характеризуют этого персонажа [Зеленского], он, конечно, для себя принял какое-то решение, хочет, видимо, возглавить европейское военное образование новое, которое пытаются сколотить прежде всего немцы, британцы. Он публично сказал: "Вот Евросоюз, Британия, Норвегия", Турцию приплел почему-то. Ну и во главе с этим всем военным образованием он видит Украинузаявил Лавров
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакая архитектура безопасности Европы невозможна, если она не будет учитывать интересы РФ.