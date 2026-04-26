Москва26 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский получает огромное удовольствие от того, что возглавляет процесс возрождения нацизма. Такое мнение в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Нацизм снова поднимает голову. И Зеленский, ну, по-моему, получает огромное удовольствие, ощущая себя во главе этого процесса заявил Лавров

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что нацизм на территории бывшей Украинской ССР является не уделом "маргиналов", а основой государственной политики.