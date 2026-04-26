Москва26 апрВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский получает огромное удовольствие от того, что возглавляет процесс возрождения нацизма. Такое мнение в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Нацизм снова поднимает голову. И Зеленский, ну, по-моему, получает огромное удовольствие, ощущая себя во главе этого процессазаявил Лавров
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что нацизм на территории бывшей Украинской ССР является не уделом "маргиналов", а основой государственной политики.