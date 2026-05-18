Лавров: урегулированию конфликта на Украине мешают неонацисты и ЕС.

Лавров рассказал, кто мешает урегулированию конфликта на Украине Лавров: урегулированию конфликта на Украине мешают неонацисты и ЕС.

Москва18 мая Вести.Европейские радикалы и неонацисты на Украине не хотят допустить урегулирования конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что установлению мира также препятствует непосредственно лидер киевского режима Владимир Зеленский, передает ТАСС.

По словам Лаврова, Зеленский отвергает план по выходу из сложившегося кризиса, предложенный США.

Ранее депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил, что Зеленский боится окончания украинского конфликта и победы России.