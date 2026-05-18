Москва18 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский боится окончания украинского конфликта и победы России. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Андрей Колесник.

В беседе с NEWS.ru политик отметил, что на Западе тоже боятся такого исхода событий.

Зеленский боится, что украинский конфликт скоро закончится. Думаю, он не сомневается в победе России. Больше всего на Западе боятся такого исхода событий. Для Зеленского это может означать политическую, а может, и физическую смерть сказал Колесник

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Зеленский категорически боится мирного разрешения украинского конфликта. По словам дипломата, в мирной картине мира для Украины не существует главы киевского режима.