Москва11 апрВести.Украина может получить шанс на прекращение конфликта и достижение долгосрочного мира, если глава киевского режима Владимир Зеленский покинет страну. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В беседе с РИА Новости он поделился мнением, что Зеленский не нуждается в мире.
Но Украина еще может получить шанс на прекращение военного конфликта и установление долгосрочного мира, если куда подальше переселит Зеленского. Это была бы самая большая гарантия мирасказал Константинов
Он добавил, что, по его оценке, основная угроза для Украины сейчас исходит от Зеленского и его стремления продолжать боевые действия.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за достижение устойчивого мира, который, по его словам, может наступить в короткие сроки при соответствующем решении со стороны Киева.