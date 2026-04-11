Москва11 апр Вести.Украина может получить шанс на прекращение конфликта и достижение долгосрочного мира, если глава киевского режима Владимир Зеленский покинет страну. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

В беседе с РИА Новости он поделился мнением, что Зеленский не нуждается в мире.

Но Украина еще может получить шанс на прекращение военного конфликта и установление долгосрочного мира, если куда подальше переселит Зеленского. Это была бы самая большая гарантия мира сказал Константинов

Он добавил, что, по его оценке, основная угроза для Украины сейчас исходит от Зеленского и его стремления продолжать боевые действия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за достижение устойчивого мира, который, по его словам, может наступить в короткие сроки при соответствующем решении со стороны Киева.