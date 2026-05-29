Константинов: Зеленскому в письме Трампу нужно было просить о переговорах

Москва29 мая Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому в письме президенту США Дональду Трампу следовало просить об организации мирных переговоров, а не о новых поставках оружия. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По мнению Константинова, которое он выразил в комментарии РИА Новости, Зеленский не видит себя вне военного конфликта.

Зеленский не о том попросил, отправляя письмо Трампу. Если бы он действительно стремился к прекращению военного конфликта, то попросил бы помочь организовать переговоры о мире, а не новые поставки оружия, рассчитывая на продолжение военного противостояния сказал Константинов

Он также отметил, что продолжения конфликта, в частности, гарантирует главе киевского режима наживу за счет различных коррупционных схем.

Зеленский написал письмо Трампу, в котором указал, что Украине требуется обеспечить большую защиту от баллистических ракет. Такой шаг главы киевского режима раскритиковала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. По ее оценке, это наносит серьезный ущерб партнерским отношениям между Киевом и Вашингтоном.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", что Зеленский наверняка отправлял Трампу не одно письмо.