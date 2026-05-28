Москва28 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский наверняка отправлял президенту США Дональду Трампу не одно письмо. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Он ответил на вопрос журналиста о новом письме Зеленского американскому лидеру Дональду Трампа с просьбой поставить вооружение Киеву.
Американцы сохраняют свои отношения с Украиной, естественно, и наверняка не одно письмо Зеленский направлял в Вашингтонсказал Ушаков
Ранее Ушаков высказался о возможных переговорах с Украиной. Он отметил, что в этом вопросе российская сторона ждет встречных шагов от Киева.