Ушаков: Зеленский наверняка не одно письмо отправлял Трампу

Москва28 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский наверняка отправлял президенту США Дональду Трампу не одно письмо. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он ответил на вопрос журналиста о новом письме Зеленского американскому лидеру Дональду Трампа с просьбой поставить вооружение Киеву.

Американцы сохраняют свои отношения с Украиной, естественно, и наверняка не одно письмо Зеленский направлял в Вашингтон сказал Ушаков

Ранее Ушаков высказался о возможных переговорах с Украиной. Он отметил, что в этом вопросе российская сторона ждет встречных шагов от Киева.