Москва27 апр Вести.США не высказывали негативного отношения к прошедшей в Санкт-Петербурге встрече министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Нет, никто не высказывал какого-то негативного отношения. А почему? Это же часть нормальной дипломатической работы, плюс, учитывая ангажированность России в вопросе иранского урегулирования, вполне естественно, что мы проводим встречу с Аракчи, который имеет кое-что нам сказать, я так полагаю отметил Ушаков

Встреча Путина и Аракчи состоялась в понедельник, 27 апреля. Глава МИД Ирана поблагодарил российского лидера за поддержку. В ходе встречи президент России также принял послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.