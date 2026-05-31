Москва31 маяВести.Все вопросы по украинскому конфликту и роли США в этом так или иначе обсуждаются в контактах с коллегами. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Если суммировать все контакты, а их было, и надеюсь, будет, немало, то все основные вопросы, которые нас волнуют, так или иначе нами затрагиваются и обсуждаются с коллегамисказал Ушаков
По его словам, речь идет также и о роли США в оказании помощи киевскому режиму с точки зрения военных технологий.
Естественно, все вопросы, касающиеся поведения американцев в данном конфликте, мы так или иначе с ними обсуждали и будем обсуждать, я так думаюподчеркнул помощник президента РФ
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не отказывается от диалога с представителями Соединенных Штатов Америки, но продолжение дальнейшего диалога зависит от Вашингтона.