Ушаков: все волнующие РФ вопросы так или иначе обсуждаются с США

Ушаков заявил о вопросах к США из-за их роли в украинском конфликте Ушаков: все волнующие РФ вопросы так или иначе обсуждаются с США

Москва31 мая Вести.Все вопросы по украинскому конфликту и роли США в этом так или иначе обсуждаются в контактах с коллегами. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Если суммировать все контакты, а их было, и надеюсь, будет, немало, то все основные вопросы, которые нас волнуют, так или иначе нами затрагиваются и обсуждаются с коллегами сказал Ушаков

По его словам, речь идет также и о роли США в оказании помощи киевскому режиму с точки зрения военных технологий.

Естественно, все вопросы, касающиеся поведения американцев в данном конфликте, мы так или иначе с ними обсуждали и будем обсуждать, я так думаю подчеркнул помощник президента РФ

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не отказывается от диалога с представителями Соединенных Штатов Америки, но продолжение дальнейшего диалога зависит от Вашингтона.