Москва31 мая Вести.Реакция Киева мешает США выполнить достигнутые в ходе саммита в Анкоридже договоренности. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Многие употребляют это слово "договоренности" (о результатах саммита в Анкоридже - Прим. ред.). Я бы поточнее, может быть, сказал, "понимания". Были достигнуты действительно понимания о том, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть этих пониманий, но натолкнулись на, как я понимаю, на ряд сложностей, которые прежде всего относятся к поведению Киева и реакции Киева на тот или иной зондаж, те или иные обращения американцев заявил Ушаков

Кроме того, отметил он, Украина опирается на поддержку со стороны европейцев.

Но главное, что Киев при этом опирается на безудержную поддержку Европы, и это, очевидно, придает украинской позиции больше упертости, если хотите, и больше негатива добавил Ушаков

Ранее в России заявили, что Вашингтон едва ли позитивно отреагирует на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу с просьбой о новых вооружениях.