США не отходят от переговоров по Украине, заявил Ушаков

Москва10 мая Вести.США не бросают вопрос урегулирования украинского конфликта, хотя и заняты сейчас темой договоренностей с Ираном, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он подчеркнул, что, хотя американцы заняты "другой большой проблемой" и "ориентированы на какую-то договоренность с иранскими коллегами", от переговоров по Украине никто не отходит.

Но тем не менее я бы не сказал, что в Вашингтоне как-то бросают украинскую проблематику. И об этом как раз свидетельствуют вот наши контакты телефонные активные. И, в частности, эта инициатива [президента США Дональда] Трампа, которую он озвучил, которую мы поддержали. То есть американцы работают сказал Ушаков

8 мая Трамп выступил с инициативой о продлении режима прекращения огня между РФ и Украиной на 9-е, 10-е и 11-е числа, в том числе для обмена пленными между ними.

Ушаков, комментируя это предложение, подтвердил его приемлемость для российской стороны.