Москва8 мая Вести.Россия поддерживает идею президента США Дональда Трампа о перемирии в зоне спецоперации с 9 по 11 мая. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он добавил, что прекращение огня будут использовано для обмена пленными.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными пояснил Ушаков

Ранее Трамп предложил трехдневное перемирие между РФ и Украиной, которое продлится с 9 по 11 мая. Помимо прекращения огня, Москва и Киев обменяются пленными в количестве 1 тысячи человек с каждой стороны, отметил американский лидер.

Трамп также уточнил, что напрямую обратился к Владимиру Путину с этим предложением.