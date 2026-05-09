Слуцкий назвал решение РФ о продлении перемирия с Украиной шагом навстречу США

Москва9 мая Вести.Согласие России на предложение президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая и обмене пленными должно стать сигналом для американцев, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Вечером 8 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва поддержала инициативу главы Белого дома, которая, в том числе, предполагает обмен пленными в формате "тысяча на тысячу" в указанный период.

Россия идет навстречу, прежде всего, американской стороне, которая выступила с соответствующей просьбой. Изначально… Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина о режиме прекращения огня в честь 81-й годовщины Дня Победы обратил внимание Слуцкий в разговоре с ТАСС

Депутат также назвал этот шаг со стороны Москвы беспрецедентным, учитывая террористическую деятельность Украины в отношении мирных граждан.

Продление перемирия… — поистине беспрецедентный гуманитарный шаг, особенно на фоне хамства (главы киевского режима Владимира – прим. ред.) Зеленского отметил глава международного комитета Госдумы, беседуя с РИА Новости

В ночь на 9 мая президент США допустил возможность пролонгации перемирия в зоне конфликта и подтвердил готовность Вашингтона для содействия урегулированию направить в Москву переговорную группу.