Москва9 маяВести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует перемирие между Россией и киевским режимом, а также обмен пленными между ними.
Чиновник добавил, что высоко ценит усилия США в содействии этому соглашению и полностью поддерживает его выполнение.
Я приветствую объявление о прекращении огня и запланированный масштабный обмен пленными между Украиной и Россиейнаписал Гутерриш в соцсети X
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предложил сторонам украинского конфликта объявить перемирие с 9 по 11 мая. Также в рамках договоренностей должен пройти обмен пленными.
В тот же день помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия поддерживает идею главы Белого дома.
Позднее Трамп допустил, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено.
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что согласие России на продление перемирия с Киевом стало беспрецедентным гуманитарным шагом, который должен быть сигналом для Вашингтона.