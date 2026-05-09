Гутерриш поприветствовал перемирие и обмен пленными между РФ и Украиной

Москва9 мая Вести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует перемирие между Россией и киевским режимом, а также обмен пленными между ними.

Чиновник добавил, что высоко ценит усилия США в содействии этому соглашению и полностью поддерживает его выполнение.

Я приветствую объявление о прекращении огня и запланированный масштабный обмен пленными между Украиной и Россией написал Гутерриш в соцсети X

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предложил сторонам украинского конфликта объявить перемирие с 9 по 11 мая. Также в рамках договоренностей должен пройти обмен пленными.

В тот же день помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия поддерживает идею главы Белого дома.

Позднее Трамп допустил, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что согласие России на продление перемирия с Киевом стало беспрецедентным гуманитарным шагом, который должен быть сигналом для Вашингтона.