В Кремле надеются, что Трамп заставит Украину придерживаться перемирия Ушаков: Москва надеется, что Трамп вынудит Киев соблюдать перемирие

Москва9 мая Вести.Кремль надеется, что президент США Дональд Трамп будет "дисциплинировать" киевский режим по вопросу соблюдения перемирия, объявленного по 11 мая. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он пояснил, что установлена договоренность о прекращении огня "по" 11 мая, а не "до" этого срока.

Я надеюсь, что Трамп будет дисциплинировать украинскую сторону сказал Ушаков журналистам

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские группировки войск в зоне специальной военной операции продолжают строго следовать перемирию.

Временный режим прекращения огня начался с 00.00 мск 8 мая согласно решению президента России Владимира Путина.