Москва8 мая Вести.Прояснить ситуацию с заявлением главы США Дональда Трампа о трехдневном перемирии на Украине должен помощник президента РФ Юрий Ушаков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Он подчеркнул, что до заявления Ушакова Кремль комментировать ситуацию не будет.

Подождите, позже даст брифинг мой коллега [Юрий] Ушаков. Он даст разъяснения на этот счет сказал Песков

Ранее Трамп заявил, что выдвинул инициативу трехдневного перемирия в зоне спецоперации с 9 по 11 мая. Помимо прекращения огня, РФ и Украина должны будут обменяться пленными в количестве 1 тысячи человек с каждой стороны.

Позднее Ушаков заявил, что Москва поддерживает идею Трампа.