Ушаков: США помогают в мирных переговорах, но сохраняют отношения и с Киевом Ушаков: США помогают в мирных переговорах, но сохраняют отношения и с Украиной

Москва28 мая Вести.США помогают в проведении мирных переговоров с Киевом, сохраняя при этом собственные отношения с Украиной. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков прокомментировал письмо главы киевского режима Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу с просьбой о новых вооружениях.

Да, мы с американцами ведем мирные переговоры, вернее, американские посредники помогают в проведении этих переговоров, но американцы сохраняют свои отношения с Украиной, естественно, и наверняка не одно письмо Зеленский направлял в Вашингтон сказал Ушаков

27 мая украинское издание Kyiv Independent сообщило, что Зеленский направил Трампу срочное письмо, предупреждая о критической нехватке средств противоракетной обороны на Украине.