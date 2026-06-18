Ушаков: приезд Кушнера и Уиткоффа в РФ в ближайшее время одобрили президенты

Ближайший визит Кушнера и Уиткоффа в РФ был одобрен президентами, заявил Ушаков Ушаков: приезд Кушнера и Уиткоффа в РФ в ближайшее время одобрили президенты

Москва18 июн Вести.Ближайший визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву для переговоров по Украине одобрили президенты двух стран. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, сегодня оба американских переговорщика занимаются иранскими делами, поэтому конкретные даты их визита в Москву не определены.

Оба переговорщика, и Кушнер, и Уиткофф, в ближайшее время посетят Россию. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами, будут присутствовать на начале работы по основному соглашению, поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены сказал Ушаков

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп согласовали визит Кушнера и Уиткоффа в ходе телефонного разговора 14 июня.