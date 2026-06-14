Путин и Трамп согласовали визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Путин и Трамп согласовали визит Уиткоффа и Кушнера в РФ Путин и Трамп согласовали визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Москва14 июн Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Москву. Их визит президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома согласовали в ходе телефонного разговора 14 июня, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию сказал он

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня. Президент России поздравил американского коллегу с 80-летием. По словам Ушакова, беседа длилась 55 минут и носила "дружеский и откровенный характер". Также в ходе разговора Путин поблагодарил Трампа за поздравительное послание ко Дню России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рады видеть Уиткоффа и Кушнера в любой момент.