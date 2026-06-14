Путин поблагодарил Трампа за поздравление с Днем России Путин поблагодарил Трампа за послание ко Дню России

Москва14 июн Вести.Президент России Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за поздравительное послание ко Дню России. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Владимир Путин поблагодарил за теплое поздравительное послание Дональда Трампа с Днем России, в котором выражено чувство уважения российскому народу рассказал Ушаков

14 июня Путин в ходе телефонного разговора поздравил Трампа с днем рождения – президенту США исполнилось 80 лет. Беседа, по словам Ушакова, носила дружеский и откровенный характер.