Москва14 июнВести.Президент России Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за поздравительное послание ко Дню России. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Владимир Путин поблагодарил за теплое поздравительное послание Дональда Трампа с Днем России, в котором выражено чувство уважения российскому народурассказал Ушаков
14 июня Путин в ходе телефонного разговора поздравил Трампа с днем рождения – президенту США исполнилось 80 лет. Беседа, по словам Ушакова, носила дружеский и откровенный характер.