Путин в беседе с Трампом: Зеленскому стоит передать, чтобы не забывал Холокост

Путин предложил Трампу передать совет Зеленскому Путин в беседе с Трампом: Зеленскому стоит передать, чтобы не забывал Холокост

Москва14 июн Вести.Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу передать Владимиру Зеленскому совет не забывать о Холокосте. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора глав государств.

Непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал трагедию Холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронение нацистских преступников сказал дипломат

Так, Путин напомнил, что в конце мая глава киевского режима Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении лидера ОУН-УПА (признана террористической и запрещена в РФ) Андрея Мельника и его жены в Киевской области и присвоил центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ наименование "Имени героев УПА".

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня. Президент России поздравил американского коллегу с 80-летием. По словам Ушакова, беседа длилась 55 минут. В ходе разговора главы государств обсудили ряд тем, в том числе урегулирование украинского конфликта. По словам Ушакова, Трамп заявил Путину, что готов воздействовать на европейских лидеров в этом вопросе.