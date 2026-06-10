МИД Украины призвал Польшу не вступать в споры о жертвах УПА

В украинском МИДе призвали Польшу не вступать в споры о памяти жертв УПА МИД Украины призвал Польшу не вступать в споры о жертвах УПА

Москва10 июн Вести.Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий призвал Польшу не вступать в споры о жертвах Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в РФ террористическая организация).

Если мы ищем прошлое, если ищем призраков для разъединения, поверьте, мы их найдем. Если мы ищем призраков для объединения против общего врага, мы их тоже найдем. Мы хотели бы сконцентрироваться, конечно, на второй цели приводит его слова издание "Новости.Live" в Telegram

По словам дипломата, от подобных исторических дискуссий между Киевом и Варшавой якобы "выигрывает только Россия".

В конце мая глава киевского режима Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении лидера ОУН-УПА Андрея Мельника и его жены в Киевской области. Также он присвоил центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ наименование "Имени героев УПА".

В марте украинские СМИ также сообщали, что на Украине могут перезахоронить и других лидеров ОУН.