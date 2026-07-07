В офисе Зеленского заявили, что не потерпят ультиматумов от Польши Глава офиса Зеленского призвал Польшу на говорить языком ультиматумов

Москва7 июл Вести.Киев не потерпит языка ультиматумов со стороны Польши, заявил глава офис Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Украина не примет ультиматумов ни от кого в этом мире... Ультиматумом с нами разговаривать не надо приводит слова Буданова РБК-Украина

Киевский чиновник также отметил, что ожидает эскалации разногласий с Польшей в дальнейшем, так как приближается день памяти жертв Волынской резни - одного из крупнейших преступлений Украинской повстанческой армии (УПА - признана экстремистской и запрещена в РФ), совершенного ей во время Великой Отечественной войны.

Он точно будет впереди. Здесь нет большого секрета. У нас немногим меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии. Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, как по мне, незрелых эскалационных шагов сказал Буданов

Вопрос интерпретации событий Волынской резни остается одним из наиболее проблемных в отношениях между Украиной и Польшей.

Связанный с этим конфликт между Киевом и Варшавой вновь возник в повестке двусторонних отношений после решения Зеленского присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя "героев УПА".

Этот шаг вызвал недовольство в Польше, и президент страны Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла.