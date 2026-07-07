Москва7 июлВести.Киев не потерпит языка ультиматумов со стороны Польши, заявил глава офис Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Украина не примет ультиматумов ни от кого в этом мире... Ультиматумом с нами разговаривать не надоприводит слова Буданова РБК-Украина
Киевский чиновник также отметил, что ожидает эскалации разногласий с Польшей в дальнейшем, так как приближается день памяти жертв Волынской резни - одного из крупнейших преступлений Украинской повстанческой армии (УПА - признана экстремистской и запрещена в РФ), совершенного ей во время Великой Отечественной войны.
Он точно будет впереди. Здесь нет большого секрета. У нас немногим меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии. Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, как по мне, незрелых эскалационных шаговсказал Буданов
Вопрос интерпретации событий Волынской резни остается одним из наиболее проблемных в отношениях между Украиной и Польшей.
Связанный с этим конфликт между Киевом и Варшавой вновь возник в повестке двусторонних отношений после решения Зеленского присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя "героев УПА".
Этот шаг вызвал недовольство в Польше, и президент страны Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла.