В офисе Зеленского ожидают ухудшения отношений с Польшей Буданов заявил, что ожидает эскалацию конфликта Украины с Польшей

Москва7 июл Вести.Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ожидает дальнейшей эскалации и ухудшения отношений между киевским режимом и Польшей.

По его словам, которые приводит "РБК-Украина", продолжение конфронтации не является ни для кого секретом.

У нас немногим меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии. Из той информации, что есть у меня, польская сторона готовит целый ряд, на мой взгляд, незрелых эскалационных шагов сказал Буданов

Ранее глава офиса Зеленского заявил, что Киев не потерпит языка ультиматумов со стороны Варшавы.