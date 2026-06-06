Глава МО Польши напомнил Буданову о "границах, которые нельзя пересекать"

"Есть границы, которые нельзя пересекать": глава МО Польши обратился к Буданову Глава МО Польши напомнил Буданову о "границах, которые нельзя пересекать"

Москва6 июн Вести.Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встретился с главой офиса украинского президента Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на фоне скандала вокруг присвоения одному из подразделений ВСУ имени "героев УПА" (организация запрещена в России). Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Х.

Как отметил Косиняк-Камыш, Варшава и Киев – партнеры в вопросах безопасности, однако в исторических вопросах странам необходимо "говорить друг другу правду, потому что только так мы сможем построить будущее".

Я четко изложил ожидания Польши относительно решения назвать одну из воинских частей в честь УПА. Память о жертвах на Волыни не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя пересекать отметил министр обороны

Ранее также сообщалось, что инициативная группа из нескольких десятков членов Европарламента потребовала лишить Зеленского Европейского ордена "За заслуги" из-за его решения назвать подразделение украинских боевиков в честь националистов УПА.