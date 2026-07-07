Глава канцелярии президента Польши отреагировал на включение в базу "Миротворец" Попавший в "Миротворец" глава канцелярии лидера Польши: считаю УПА преступниками

Москва7 июл Вести.Руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что продолжит называть членов ОУН – УПА (Организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия — признаны экстремистскими и запрещены в РФ) их "истинными именами".

Таким образом чиновник отреагировал на то, что его персональные данные были внесены в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Я отвечу этой странной компании следующим образом: я продолжу и буду делать то, что хорошо и правильно, просто то, что человечно ... Я по-прежнему буду называть украинских шовинистов из УПА и ОУН преступниками, совершившими зверский геноцид мирного населения: детей, женщин и пожилых людей на Волыни и в Восточной Малопольше написал Богуцкий в соцсети X

Глава канцелярии польского президента подчеркнул, что никогда не смирится с героизацией на Украине этих преступников.

Как и все цивилизованные люди, я буду требовать достойного погребения жертв бандеризма: наших соотечественников и людей других национальностей добавил чиновник

Основатели сайта "Миротворец" посчитали, что Богуцкий "разжигает межнациональную и межконфессиональную рознь" и, в частности, провоцирует ненависть поляков к украинцам.

Ранее между Польшей и Украиной возник конфликт из-за решения главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя "героев УПА" (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Этот шаг вызвал недовольство в Польше, и президент этой страны Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла.

Официальная Варшава рассматривает боевиков УПА как преступников, ответственных за убийства в 1943 году на Волыни более 100 тысяч польских граждан.

Со своей стороны, Зеленский заявил, что никто не может указывать украинцам, кому быть благодарными и каких героев уважать.