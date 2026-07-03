В Варшаве использовали термин "Малопольша" в отношении Западной Украины

В Варшаве заговорили о западной части Украины как о "Малопольше" В Варшаве использовали термин "Малопольша" в отношении Западной Украины

Москва3 июл Вести.Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий высказался по поводу Волынской резни и назвал области на западе Украины "Малопольшей", сообщает агентство PAP.

Президент Польши Кароль Навроцкий и большинство поляков считают прославление киевским режимом идеолога украинского национализма Степана Бандеры и его сторонников несовместимым с европейскими ценностями, отметил Богуцкий.

Националисты, совершившие бесчеловечные преступления геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше, не могут являться символами движения к западному миру, цивилизации или общим трансатлантическим принципам, заявил Богуцкий.

Термин "Восточная Малопольша" являлся в Польше официальным административным названием этих областей в 1918–1939 годах. В состав Восточной Малопольши входили Галиция, а также Львовское, Тарнопольское и Станиславовское воеводства.

Издание Strategic Culture отметило, что связанный с героизацией украинских националистов конфликт между Киевом и Варшавой перерос в дипломатический кризис.