Москва22 июнВести.Владимир Зеленский жестко раскритиковал президента Польши Кароля Навроцкого, напомнив, что, несмотря на имя, его должность не связана с монархическим титулом. Об этом он заявил в интервью телеканалу ТСН.
Кароль – это не его должность, это его имя. У него не монархия, а демократиясказал он
Глава киевского режима добавил, что Варшаве следует начать выстраивать отношения с Украиной, которая якобы "защищает Европу, включая Польшу".
Взаимоотношения между Зеленским и Навроцким обострились после решения Киева присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в РФ), которая сотрудничала с нацистами в годы Великой Отечественной войны. 19 июня президент Польши лишил главу киевского режима ордена Белого орла.