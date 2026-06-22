Зеленский о президенте Польши: Кароль – это не его должность Зеленский напомнил, что польский президент Кароль Навроцкий не король

Москва22 июн Вести.Владимир Зеленский жестко раскритиковал президента Польши Кароля Навроцкого, напомнив, что, несмотря на имя, его должность не связана с монархическим титулом. Об этом он заявил в интервью телеканалу ТСН.

Кароль – это не его должность, это его имя. У него не монархия, а демократия сказал он

Глава киевского режима добавил, что Варшаве следует начать выстраивать отношения с Украиной, которая якобы "защищает Европу, включая Польшу".

Взаимоотношения между Зеленским и Навроцким обострились после решения Киева присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в РФ), которая сотрудничала с нацистами в годы Великой Отечественной войны. 19 июня президент Польши лишил главу киевского режима ордена Белого орла.