Офис Навроцкого: Зеленский дважды отказывался от контактов с главой Польши Офис президента Польши: Зеленский дважды отказывался контактировать с Навроцким

Москва22 июн Вести.Слова Владимира Зеленского, что президент Польши Кароль Навроцкий не захотел с ним говорить, не подтверждаются фактами, от контактов дважды отказался сам Зеленский, сообщил в соцсети X пресс-секретарь польского лидера Рафал Лешкевич.

Ранее между Польшей и Украиной возник скандал из-за присвоения одному из подразделений ВСУ имени "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ как экстремистская).

В X Лешкевич отметил, что украинская сторона предложила организовать телефонный разговор между Зеленским и Навроцким, но в итоге он не состоялся из-за отсутствия реакции Зеленского.

По его данным, также планировалась встреча Зеленского и Навроцкого в Киеве.

Были согласованы дата и время. Встреча не состоялась, поскольку Владимир Зеленский отказался от нее написал Лешкевич

Он расценил такие действия Киева как желание затянуть время и неготовность менять название воинской части.

Ранее Зеленский заявил, что Навроцкий использует антиукраинскую риторику для укрепления своих позиций внутри страны, и сравнил его с экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном.