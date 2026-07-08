Москва8 июлВести.Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о "вежливой" беседе с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО.
Саммит проходит 7-8 июля в Анкаре
Вчера я также провел вежливую беседу с Зеленскимсказал журналистам Навроцкий, его слова приводит ТАСС
Он подчеркнул важность продолжения диалога Варшавы и Киева, несмотря на напряженные отношения.
При этом польский президент отметил, что сохраняет прежнюю позицию по вопросам, вызывающим напряженность с украинскими властями.
Моя позиция… остается неизменной: Польша - и, как я полагаю, вся Европа - не может принять отсылок к боевикам УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ), виновным в гибели 120 тыс. поляковзаявил Навроцкий
Ранее в офисе Навроцкого указывали, что Зеленский дважды отказывался от контактов с главой Польши.