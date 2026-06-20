Москва20 июн Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск может сохранить главе киевского режима Владимиру Зеленскому орден Белого орла, несмотря на решение президента Кароля Навроцкого. Об этом сообщает газета Wiadomości.

Решение президента об аннулировании награды, согласно статье 144 Конституции, требует подписи премьер-министра. Это означает, что Дональд Туск должен будет подписать такое решение. Это условие для того, чтобы оно имело юридическую силу сказано в публикации

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла.

Вскоре после этого Туск сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий обостряют напряженность между Варшавой и Киевом. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев при этом заявил, что польский премьер пытается защитить сторонников нацизма на Украине.