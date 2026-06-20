Дмитриев заявил о попытках Туска защитить сторонников нацизма на Украине Дмитриев: Туск пытается защитить сторонников нацизма на Украине

Москва20 июн Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск пытается защитить сторонников нацизма на Украине. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Таким образом он прокомментировал слова Туска о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий обостряют напряженность между Варшавой и Киевом.

Туск вмешался, чтобы защитить сторонников нацизма, разоблаченных польским президентом Навроцким заявил Дмитриев

Он также отметил, что польские власти наконец-то смогли обнаружить сторонников нацизма на Украине.

Напряженность между Варшавой и Киевом возникла из-за того, что ранее лидер киевского режима принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА (Украинской повстанческой армии, признана в России экстремистской и запрещена) Андрея Мельника, а затем присвоил отдельному центру спецопераций ВСУ наименование "Имени героев УПА". Позже Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла, которым его в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

Глава Польши также назвал неприемлемой службу боевиков Вооруженных сил Украины, подготовленных Варшавой, под знаменем УПА.