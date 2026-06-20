Дмитриев считает, что Польша нашла сторонников нацизма на Украине Дмитриев: Варшава наконец-то нашла сторонников нацистов на Украине

Москва20 июн Вести.Польские власти наконец-то смогли обнаружить сторонников нацизма на Украине. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он в соцсети X прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить главу киевского режима Владимира Зеленского высшей государственной награды республики - ордена Белого орла.

Польша наконец-то обнаружила сторонников нацистов на Украине написал глава РФПИ

Между тем заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у Зеленского теперь есть больше места для гитлеровского Железного креста после того, как его лишили польской награды.