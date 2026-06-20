Москва20 июнВести.Польские власти наконец-то смогли обнаружить сторонников нацизма на Украине. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так он в соцсети X прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить главу киевского режима Владимира Зеленского высшей государственной награды республики - ордена Белого орла.
Польша наконец-то обнаружила сторонников нацистов на Украиненаписал глава РФПИ
Между тем заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у Зеленского теперь есть больше места для гитлеровского Железного креста после того, как его лишили польской награды.