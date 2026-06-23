"Орденопад" был неспроста: Польша увидела для себя реальную угрозу Эксперт Смоленко: Польша видит угрозу в растущей милитаризации Германии

Москва23 июн Вести.Скандал вокруг ордена Белого орла, которого был лишен глава киевского режима Владимир Зеленский, возник неспроста, заявил ИС "Вести" бывший генеральный директор Российской промышленной группы "Южмаш" Вячеслав Смоленко.

По его словам, ранее Польше было выгодно не замечать неонацизм на Украине. Однако сейчас ситуация изменилась.

Разве не видела Польша до этого, когда вручала орден Белого орла Зеленскому, не знала, что Зеленский, придя на лозунгах мира, своей главной опорой сделал именно украинских националистов УПА (Украинская повстанческая армия - запрещенная в РФ экстремистская организация)? Все видела прекрасно, но не замечала, не хотела это замечать. И тут вдруг Польша увидела это сама, и именно с нее пошло накручивание этого конфликта. С нее пошел раскол [внутри элит ЕС] полагает он

При том, указал Смоленко, до этого Польша получала солидные преференции от пребывания в составе Европейского союза, а также активно зарабатывала на украинском конфликте. Однако именно этот конфликт позволил ускорить милитаризацию Германии, обратил внимание эксперт.

И неожиданно [президент Польши Кароль] Навроцкий, который опирался в своих лозунгах, прежде всего, на польских националистов, наносит открытый удар [по Украине]. Вдруг он "прозрел", увидел героизацию воинов УПА и украинских националистов, на которых опирается Зеленский. Почему? Польша вдруг заметила резкое усиление Германии - война на Украине резко начала наращивать мышцы внутри Германии, и Польше это абсолютно невыгодно. Польша тут занимает свою ярко выраженную национальную политику защиты национальных интересов указал Смоленко

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев намерен предпринять "зеркальные шаги" в отношении Польши в случае недружественных действий со стороны Варшавы.