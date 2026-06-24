Москва24 июн Вести.Лишение главы киевского режима Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена "Белого орла", а также последующая оскорбительная доставка награды почтой вызвали пересмотр отношения польского общества к Зеленскому как к европейскому союзнику.

Об этом сообщил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

По его мнению, это также поставило под сомнение прежнее представление Польши о полной солидарности европейских государств.

"Белый орел" чуть ли не черным лебедем оказался. Потому что вдруг Польша не то чтобы ... стала антиукраинской, до этого еще далеко, но мне кажется, ситуация с "Белым орлом", со сдачей этой стаи "Белых орлов" и взаимными оскорблениями, она никак не погасилась и никак не гасится последующими заявлениями. Эта ситуация показывает, что это единство, оно во многом надуманное - единство европейцев, в том числе и позиция Польши, которая чуть ли не главным была апологетом того, что надо воевать с Россией, надо помогать Украине, потому что Россия следующая, кто нападет на нас. А здесь я уже слышу голоса, когда говорят: "Да нет, на самом деле, мы должны думать о том, что Украина может стать агрессором по отношению к нам". А я думаю, что свою роль сыграли и высказывания Зеленского в сторону Белоруссии, которые восприняли не просто как хамство, а как конкретную угрозу, с которой нужно считаться и на которую нужно обращать внимание рассказал Сосновский

Ранее сообщалось, что лидер Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского высшей награды страны. Эта ситуация связана с присвоением подразделению ВСУ "имени героев УПА" (организация запрещена в РФ как экстремистская).

Глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с журналистами одного из украинских телеканалов заявил, что лишение его высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла — связано с внутриполитическими процессами в этой стране.