Москва28 июнВести.Реакция главы киевского режима Владимира Зеленского на обвинения Варшавы в героизации нацистов на Украине вызывают лишь возмущение.
Такое мнение высказала депутат Европарламента (ЕП) от Польши Ева Зайончковская-Герник
Невероятная дерзость и отсутствие даже элементарной порядочности. Видите ли вы здесь хоть каплю благодарности нашей стране за огромную помощь, благодаря которой Украина выжила? Почему он не был таким высокомерным и не произносил таких речей раньше? Потому что он искал лоха и нашел его в лице польских властейнаписала европарламентарий на странице в соцсети X
По мнению польского политика, Зеленский не только игнорирует высказанные Варшавой аргументы, но и демонстративно проявляет неуважение к соседнему с Украиной государству.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев самостоятельно решает, кому быть благодарной и каких героев чтить.
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского высшей государственной награды страны – ордена Белого орла – из-за героизации на Украине лидеров УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).
В ответ Зеленский предупредил, что такая позиция Навроцкого может иметь для него негативные последствия.
В ответ на это от ордена Белого орла отказались трое бывших президентов Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Аналогичным образом поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и украинский посол в Варшаве Василий Боднар.
В Польше отметили, что, раздувая скандал вокруг героизации пособников нацистов, Зеленский пытается отвлечь внимание от коррупции в высших эшелонах власти на Украине.