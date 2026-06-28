Депутат ЕП о героизации УПА: Зеленский искал лоха и нашел его в лице Польши

"Искал лоха": в Польше возмутились дерзости Зеленского по поводу УПА Депутат ЕП о героизации УПА: Зеленский искал лоха и нашел его в лице Польши

Москва28 июн Вести.Реакция главы киевского режима Владимира Зеленского на обвинения Варшавы в героизации нацистов на Украине вызывают лишь возмущение.

Такое мнение высказала депутат Европарламента (ЕП) от Польши Ева Зайончковская-Герник

Невероятная дерзость и отсутствие даже элементарной порядочности. Видите ли вы здесь хоть каплю благодарности нашей стране за огромную помощь, благодаря которой Украина выжила? Почему он не был таким высокомерным и не произносил таких речей раньше? Потому что он искал лоха и нашел его в лице польских властей написала европарламентарий на странице в соцсети X

По мнению польского политика, Зеленский не только игнорирует высказанные Варшавой аргументы, но и демонстративно проявляет неуважение к соседнему с Украиной государству.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев самостоятельно решает, кому быть благодарной и каких героев чтить.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского высшей государственной награды страны – ордена Белого орла – из-за героизации на Украине лидеров УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ответ Зеленский предупредил, что такая позиция Навроцкого может иметь для него негативные последствия.

В ответ на это от ордена Белого орла отказались трое бывших президентов Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Аналогичным образом поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и украинский посол в Варшаве Василий Боднар.

В Польше отметили, что, раздувая скандал вокруг героизации пособников нацистов, Зеленский пытается отвлечь внимание от коррупции в высших эшелонах власти на Украине.