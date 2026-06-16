Варшава подтвердила, что у Киева есть несколько дней на отказ от героизации УПА

Польша ждет решения Зеленского по поводу публичной героизации членов УПА Варшава подтвердила, что у Киева есть несколько дней на отказ от героизации УПА

Москва16 июн Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий дал главе киевского режима Владимиру Зеленскому несколько дней на то, чтобы изменить решение о присвоении подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) названия "Имени героев УПА" (признана в России экстремистской и запрещена).

Об этом сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лескевич в эфире телеканала Republika.

Мы дали несколько дней украинской стороне. Зеленский должен принять решение, у него еще есть время, чтобы это подразделение не носило имени героев УПА заявил Лескевич

Он отметил, что пока со стороны Киева по этому вопросу "нет реакции".

Ранее издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники сообщило, что польский лидер дал Зеленскому несколько дней на отказ от публичной героизации членов УПА. Поводом для реакции Варшавы стало то, что конце мая лидер киевского режима принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА Андрея Мельника, а затем присвоил отдельному центру спецопераций ВСУ наименование "Имени героев УПА". В ответ на это Навроцкий инициировал процедуру лишения Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла, которым его в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

По мнению портала Myśl Polska, намерение польских властей лишить Зеленского ордена Белого орла указывает на явное ослабление позиций главы киевского режима на международной арене, запущенном с подачи США.