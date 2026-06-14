Навроцкий потребовал от Зеленского в ближайшие дни прекратить прославление УПА Навроцкий потребовал от Зеленского отказаться от прославления УПА

Москва14 июн Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий установил главе киевского режима Владимиру Зеленскому ультимативный срок для публичного отказа от героизации членов Украинской повстанческой армии (УПА) (признана в России экстремистской и запрещена). Как сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники, речь идет о нескольких днях.

Поводом для реакции Варшавы стали недавние действия киевского режима. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА Андрея Мельника, а затем присвоил отдельному центру спецопераций ВСУ наименование "Имени героев УПА". В ответ на это Навроцкий инициировал процедуру лишения украинского президента высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла, которым его в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда. Хотя после заседания Совета ордена в минувший понедельник никакого решения принято не было, польский лидер, по данным издания, взял паузу, чтобы дать Киеву шанс исправить ситуацию.

Со стороны президентского дворца — как в официальных, так и в неофициальных заявлениях – можно услышать, что пауза является элементом открытия "окна возможностей" для украинской стороны по этому делу отмечается в публикации

При этом подчеркивается, что время не бесконечно, и это вопрос нескольких дней.

Ранее Навроцкий заявил, что может отменить лишение Зеленского ордена, если тот отменит указ о присвоении наименования "героев УПА" одному из подразделений Вооруженных сил Украины.