Москва14 июнВести.Президент Польши Кароль Навроцкий установил главе киевского режима Владимиру Зеленскому ультимативный срок для публичного отказа от героизации членов Украинской повстанческой армии (УПА) (признана в России экстремистской и запрещена). Как сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники, речь идет о нескольких днях.
Поводом для реакции Варшавы стали недавние действия киевского режима. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА Андрея Мельника, а затем присвоил отдельному центру спецопераций ВСУ наименование "Имени героев УПА". В ответ на это Навроцкий инициировал процедуру лишения украинского президента высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла, которым его в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда. Хотя после заседания Совета ордена в минувший понедельник никакого решения принято не было, польский лидер, по данным издания, взял паузу, чтобы дать Киеву шанс исправить ситуацию.
Со стороны президентского дворца — как в официальных, так и в неофициальных заявлениях – можно услышать, что пауза является элементом открытия "окна возможностей" для украинской стороны по этому делуотмечается в публикации
При этом подчеркивается, что время не бесконечно, и это вопрос нескольких дней.
Ранее Навроцкий заявил, что может отменить лишение Зеленского ордена, если тот отменит указ о присвоении наименования "героев УПА" одному из подразделений Вооруженных сил Украины.