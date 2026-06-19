Москва19 июн Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла. Об этом сообщила канцелярия польского лидера в соцсети X.

Конфликт Навроцкого и Зеленского разгорелся после решения Киева присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в РФ). УПА сотрудничала с нацистами в годы Великой Отечественной войны, на ее счету – многочисленные преступления, в том числе массовое убийство поляков и украинцев.

Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение об отзыве ордена Белого Орла у … Зеленского говорится в публикации

Ранее ряд европейских дипломатов также призвали лишить главу киевского режима Европейского ордена "За заслуги". Награду ему вручали за вклад в "евроинтеграцию и европейские ценности".