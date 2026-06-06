Москва6 июн Вести.Инициативная группа из нескольких десятков членов Европарламента потребовала лишить главу киевского режима Владимира Зеленского Европейского ордена "За заслуги" из-за его решения назвать подразделение украинских боевиков в честь националистов УПА (Украинская повстанческая армия, запрещенная в России экстремистская организация).

Об этом в соцсети Х сообщила представитель группы и евродепутат от Польши Анна Брылка.

От имени группы из нескольких десятков членов парламента я сегодня обратилась к Роберте Метсоле, председателю Европейского парламента, с просьбой отозвать Европейский орден "За заслуги", врученный 19 мая 2026 года Владимиру Зеленскому, в связи с его недавними решениями, публично чествующими и прославляющими преступную УПА написала Брылка на своей странице, прикрепив листы с подписями не менее 34 евродепутатов

По словам политика, Зеленский удостоился ордена за исключительный вклад в европейскую интеграцию и европейские ценности, которые несовместимы с прославлением геноцида и этнических чисток.

Как подчеркнула евродепутат, глава киевского режима "не заслуживает этой награды и должен быть лишен ее".

В конце обращения Брылка отметила, что ожидает "реакции от председателя Метсолы".

В мае на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге Зеленского наградили Европейским орденом "За заслуги", высшей наградой ЕС.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал главу киевского режима за героизацию УПА. В свою очередь, президент страны Кароль Навроцкий призвал лишить Зеленского высшей польской государственной награды – ордена Белого орла.

Волынская трагедия – массовое уничтожение польского мирного населения, осуществленное в 1943–1945 годах боевиками Организации украинских националистов (ОУН) и УПА (запрещенные в России экстремистские организации) на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Польский сейм признал эти события геноцидом в 2016 году. Жертвами резни стали до 100 тысяч польских граждан. Лишь за несколько лет Польше удалось получить разрешения на эксгумацию останков жертв в двух местах на территории Украины.