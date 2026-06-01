В Польше поддержали инициативу о лишении Зеленского награды Канцлер ордена Белого орла поддержал инициативу о лишении Зеленского награды

Москва1 июн Вести.Главу киевского режима Владимира Зеленского могут лишить ордена Белого орла - высшей государственной награды Польши. Об этом заявил канцлер ордена профессор Михал Клейбер в интервью Radio Zet.

Он напомнил о решении Зеленского присвоить одному из подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование "имени героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Клейбер назвал этот шаг скандальным.

В капитуле все так возмущены этим событием, что заседание, вероятно, закончится тем, что Владимира Зеленского лишат ордена. Решение было скандальным, поэтому я точно поддержу ходатайство сказал Клейбер

По мнению канцлера ордена, решение главы киевского режима было продиктовано исключительно его низким рейтингом внутри Украины.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил включить в повестку ближайшего заседания капитулы ордена Белого орла вопрос о лишении Зеленского польской высшей государственной награды.